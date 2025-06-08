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10:34, 8 июня 2025Экономика

Россия стала шестой среди экономик мира с самой низкой зависимостью от экспорта

Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира по независимости от экспорта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от экспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что были проанализированы показатели отношения стоимости экспорта товаров и услуг к валовому внутреннему продукту (ВВП) у 25 стран в 2024 году. В результате выяснилось, что США меньше всего зависят от экспорта, доля которого составляет 10,9 процента от ВВП.

За ними следуют Аргентина (15,3 процента) и Бразилия (17,9 процента), Индия (21 процент) и Китай (21,1 процента). В свою очередь, в России данный показатель составил 21,9 процента. Также в десятку вошли Индонезия (22,2 процента), Австралия (23,7 процента) и Япония (22,8 процента).

При этом в числе стран с самой высокой долей экспорта оказались Германия (41,8 процента) и Южная Корея (44,6 процента), Польша (52,7 процента), Швейцария (72,2 процента), Нидерланды (84,2 процента) и Ирландия (147,6 процента).

В мае сообщалось, что в России ухудшилась ситуация с экспортом одного товара.

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