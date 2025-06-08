Россиян предупредили о рисках при использовании QR-кодов

Эксперт Лопатин: Мошенники все чаще используют QR-коды для кражи данных

Мошенники все чаще используют QR-коды для кражи данных. Об этом предупредил старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин в беседе с RT.

По словам специалиста, хакеры подменяют коды в общественных местах, рассылают фейковые ссылки, пытаясь получить доступ к аккаунтам через фишинговые схемы.

Уточняется, что особую опасность представляют коды из объявлений, листовок и сообщений от незнакомцев.

Ранее россиян предупредили, что мошенники маскируются под крупные маркетплейсы, якобы проводящие розыгрыши призов, для обмана россиян. В мае было заблокировано 15 миллионов подобных мошеннических писем.