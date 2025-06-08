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11:35, 8 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали отказаться от некоторой еды на пикниках

Терапевт Лопатин: Морепродукты и десерты с кремом плохо подходят для пикника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Soloviova Liudmyla / Shutterstock / Fotodom

Для пикников лучше выбирать еду и закуски, которые не требуют специальных условий хранения, считает терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин. Не подходящие для отдыха на природе продукты, от которых лучше отказаться, он назвал «Ленте.ру».

Врач предупредил: скоропортящиеся продукты — колбасные изделия, сыр, яйца, молочная продукция, морепродукты, маринованные овощи, десерты и выпечка с кремом — для пикника подходят плохо. «Без соблюдения правильного температурного режима такие продукты становятся благоприятной средой для размножения патогенных бактерий. При этом портиться в теплую погоду они способны очень быстро. Например, заправленный майонезом салат становится непригодным для еды буквально за пару часов на солнце», — объяснил он.

Также Лопатин посоветовал овощи и фрукты на пикник брать целыми, а не нарезать заранее. По его словам, в нарезанном виде они быстрее теряют устойчивость к внешней среде и могут оказаться рассадником возбудителей кишечных инфекций.

Особое внимание следует уделить мясу, если вы планируете жарить шашлык. Покупать его нужно строго в проверенных магазинах, а не в сомнительных уличных киосках и тем более с рук. Магазинные же заготовки для шашлыка брать нежелательно. Недобросовестные производители могут использовать мясо не первой свежести и маскировать его резким запахом специй и маринада

Сергей Лопатинтерапевт, гастроэнтеролог

Не менее важно хорошо прожаривать мясо, так как полусырой продукт способен стать источником паразитарных инфекций, добавил терапевт.

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Ранее пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила, что в готовом шашлыке была обнаружена кишечная палочка. В рамках проверки ведомство обнаружило превышение содержания бактерий в образцах из крупных сетевых магазинов и изъяло эту продукцию из оборота.

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