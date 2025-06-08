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15:17, 8 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

Синоптик Вильфанд: На длинных выходных в России пройдут кратковременные дожди
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Уже со вторника, 10 июня, в центральной части России произойдет изменение направления воздушных масс, а к выходным температура воздуха понизится, пройдут кратковременные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам синоптика, уже со вторника на погоду окажет влияние северо-западный воздух Балтийского моря и температура начнет понижаться. В Москве ночью она будет в диапазоне 11-13 градусов, дневные температуры тоже заметно понизятся до 20 градусов, по области пройдут небольшие дожди, уточнил эксперт.

«К концу выходных температура будет около 20 градусов. Повторяю, связано это с тем, что воздух меняет свое направление. Условий для очень сильных осадков не будет, в пятницу пройдут кратковременные дожди, в остальные дни — небольшие осадки», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Вильфанд указал, что разница в температуре по сравнению с нынешними выходными составит 8-10 градусов. Несмотря на такую резкую разницу, отклонение от климатической нормы произойдет всего на один-два градуса, подчеркнул синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что главный фактор повышения глобальной температуры на Земле сейчас — это деятельность человека. По словам специалиста, природное явление Эль-Ниньо, которое вызывало потепление в обе предыдущих года, не вернется как минимум до осени.

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