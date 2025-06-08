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17:21, 8 июня 2025Россия

Россияне бросили пить алкоголь на свадьбах

Shot: Россияне массово отказываются от алкоголя на свадьбах
Александра Качан (Редактор)

Фото: IVASHstudio / Shutterstock / Fotodom

Молодожены в России массово отказываются от спиртного на свадьбах, заменяя привычные напитки на безалкогольные аналоги. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов свадеб.

По словам источников, отказ от алкоголя стал популярен среди пар старше 35 лет. Решение не пить спиртное обусловлено желанием лучше запомнить торжественный день. Безалкогольные свадьбы также часто устраивают пары, занимающиеся спортом и следящие за питанием.

Гостей на таких свадьбах угощают безалкогольными вином, джином, виски и другими напитками, вкус которых повторяет крепкие аналоги. Организаторы отметили, что чаще всего гости принимают правила молодоженов, но бывают и случаи, когда алкоголь проносят на торжество тайком.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский оценил забеги с алкоголем, во время которых участники употребляют спиртное. Эксперт назвал такую практику губительной для здоровья и не относящейся к спорту.

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