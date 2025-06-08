Фитнес-тренер дал оценку забегам с алкоголем

Фитнес-тренер Каневский назвал губительным алкогольный забег «Пивная миля»

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал оценку забегам с алкоголем, популярным примером которого является «Пивная миля». Его комментарий приводит «Москва 24».

Суть забега состоит в том, чтобы преодолеть четыре круга (1 609 метров), выпивая на каждом по банке пива. Каневский назвал это губительным для здоровья бизнес-проектом, в котором нет спортивной составляющей. «Единственное, что объединяет пивных "спортсменов" с настоящими, — это наличие специальной экипировки и стартовых номеров. Относительно здоровья все тоже достаточно просто: любой алкогольный напиток опасен из-за содержания в нем этилового спирта. Он является токсином», — заявил он.

По словам специалиста, такой забег является колоссальной нагрузкой для организма. «Во-первых, на пищеварительную систему, из-за чего людей и рвет. Во-вторых, на сердечно-сосудистую. То есть организм испытывает тройную перегрузку: алкоголь, большой объем жидкости/калорий и физическая нагрузка», — объяснил он, добавив, что для людей с проблемами со стороны сердца и сосудов такие забеги могут закончиться развитием острых состояний.

Ранее Каневский раскрыл главные правила подготовки к забегам. Он посоветовал правильно выбрать экипировку и научиться верной технике, но в первую очередь — проверить здоровье.