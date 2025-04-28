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07:16, 28 апреля 2025Спорт

Фитнес-тренер раскрыл главные правила подготовки к забегам

Фитнес-эксперт Каневский раскрыл главные правила подготовки к забегам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Фитнес-тренер Эдуард Каневский раскрыл главные правила подготовки к забегам. Его комментарий приводит «Москва 24».

В первую очередь Каневский посоветовал решить вопросы со здоровьем. Он назвал проблемы, при наличии которых бег запрещен: избыток массы тела, повышенное артериальное давление, варикозная болезнь и бронхиальная астма. Также тренер добавил, что важно заниматься регулярно, чтобы подготовиться к длинному забегу.

При отсутствии ограничений по здоровью следует грамотно выбрать экипировку. «Обувь должна подходить идеально, поскольку это будет влиять не только на комфорт, но и на технику бега: а значит, на скорость и легкость прохождения дистанции», — объяснил Каневский. Он рекомендовал подбирать обувь и одежду в зависимости от места тренировок, погодных условий и дистанции.

При этом самое главное — правильно поставленная техника бега и дыхания. «Тренировки должны проходить регулярно и методично, важно следить за питанием, режимом восстановления, а также отказаться от вредных привычек. Если у вас нет возможности работать с тренером персонально, то начните заниматься в группах, где тренировки направлены на подготовку к прохождению конкретной дистанции», — дал советы специалист.

Ранее Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок. «Если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете», — заявил он.

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