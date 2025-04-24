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16:41, 24 апреля 2025Спорт

Фитнес-тренер оценил возможность похудеть с помощью прогулок

Фитнес-тренер Каневский заявил о невозможности похудеть с помощью прогулок
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ludovico Ceroseis / Unsplash

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок. Его комментарий приводит «Москва 24».

По словам специалиста, мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно. Каневский отметил, что для уменьшения веса необходимо заставить жир сгорать, что возможно во время бега или спортивной ходьбы.

«Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее — просто сильно устанете», — резюмировал тренер.

Ранее Каневский раскрыл опасности фитнес-марафонов. По его словам, марафоны — не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.

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