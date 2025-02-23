Тренер назвал три главные опасности фитнес-марафонов

Фитнес-тренер Эдуард Каневский назвал три главные опасности фитнес-марафонов. Его слова приводит «Москва 24».

Первое, на что обратил внимание эксперт, — марафоны не учитывают индивидуальные потребности человека. Каневский отметил, что они могут быть опасны для людей с повышенным артериальным давлением и с проблемами со стороны опорно-двигательного аппарата.

Еще одна опасность заключается в отсутствии контроля со стороны тренера. Специалист объяснил, что из-за обилия участников марафонов у тренеров отсутствует физическая возможность поправлять и корректировать технику выполнения движений у конкретного человека.

«В-третьих, и это самое неприятное: как только человек прекращает свое участие в марафоне, даже если он добился серьезного результата, не навредив здоровью, пропадает и дальнейшая мотивация заниматься», — рассказал Каневский. По его словам, марафоны не самый лучший способ приучить себя регулярно заниматься.

Ранее Каневский назвал берпи в числе упражнений, которые позволят эффективно тренироваться при нехватке времени. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому стоит стартовать с медленного выполнения.

