Фитнес-эксперт назвал способы эффективно тренироваться при нехватке времени

Эксперт Каневский посоветовал выполнять круговые тренировки при нехватке времени

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал способ эффективно тренироваться при нехватке времени. Его слова приводит «Москва 24».

Специалист посоветовал выполнять круговые тренировки — комплекс упражнений, которые выполняются подряд. Каневский предложил один из вариантов такой тренировки: пять подтягиваний, 10 отжиманий и 15 приседаний. Упражнения выполняются без отдыха в течение 10 минут.

Самым доступным вариантом тренировок в условии дефицита времени Каневский назвал прыжки на скакалке. Также можно заняться подъемами на возвышения. Для этого понадобится обычная лестница либо любой широкий выступ, например, степ-платформа для аэробики.

Кроме того, Каневский рекомендовал обратить внимание на берпи. Он отметил, что новичкам упражнение может даваться тяжело, поэтому стоит стартовать с медленного выполнения.

Ранее Каневский развенчал стереотипы о фитнесе. Он развеял миф о том, что женщины не должны заниматься с железом, а также посоветовал не садиться на популярные сегодня детокс-диеты.