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11:00, 8 июня 2025Ценности

Россиянка стала гнить заживо после пластики в московской клинике

Муромчанка осталась с гнойными ранами после пластики в клинике «Эталон» в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка начала гнить заживо после пластической операции в московской клинике «Эталон». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в июле 2024 года 28-летняя муромчанка обратилась в медучреждение, чтобы сделать подтяжку груди и избавиться от диастаза после беременности. Данные манипуляции обошлись ей в 900 тысяч рублей, также 300 тысяч она заплатила за коррекционное белье. Однако в результате девушка осталась с незаживающими ранами, полостями с гноем и огромными рубцами на теле.

При этом хирург «Эталона» Павел Пиманчев заявил, что причиной этому послужил материал, который рассасывается в течение шести-восьми месяцев после операции. Также, по его словам, испытываемые пациенткой боли являются нормой, поскольку на реабилитацию уходит год. В свою очередь, в другой клинике россиянке сказали, что операция изначально была проведена неправильно.

Адвокат муромчанки Саид Ярахмедов отметил, что ситуация негативно сказалась на личной жизни девушки. Так, после пластики ее покинул избранник, а другие мужчины боятся вступать с ней в интимные отношения. К настоящему моменту россиянка потратила более миллиона рублей на психологов и пожаловалась на «Эталон» в прокуратуру в надежде возместить деньги.

В августе 2024 года сообщалось, что хирурги московской клиники «Эталон» также повредили россиянину мозг в ходе пластической операции.

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