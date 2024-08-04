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20:07, 4 августа 2024Забота о себе

Россиянину повредили мозг в ходе пластической операции в клинике

Пациенту клиники «Эталон» повредили мозг в ходе операции по коррекции формы лба

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Хирурги московской клиники «Эталон» повредили россиянину мозг в ходе пластической операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 29-летний житель Ленинградской области обратился в клинику для коррекции формы лба. Однако во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга.

Администрация клиники вызвала скорую помощь. Мужчину экстренно госпитализировали и во время обследования выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас он находится в отделении реанимации и может остаться инвалидом.

В клинике «Эталон» работают следователи прокуратуры. Установлено, что операцию проводил внештатный сотрудник.

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Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после пластической операции по коррекции век в Пятигорске. Изначально родственники обвинили в произошедшем хирурга, а затем независимые экспертизы показали, что операция пошла не по плану из-за анестезиолога.

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      Наталья Обрядина
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