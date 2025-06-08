Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 8 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили десять пунктов управления элитных отрядов БПЛА ВСУ

Боец с позывным Рыжий: ВС РФ уничтожили более десяти пунктов БПЛА «Птиц Мадьяра»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили более десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) элитных отрядов операторов дронов «Птицы Мадьяра» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец с позывным Рыжий, его слова приводит РИА Новости.

По словам бойца, этих успехов российские войска добились во время боя за населенный пункт Заря в Донецкой народной республике.

«Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — заявил Рыжий.

Военный добавил, что удары по позициям ВСУ наносились в том числе артиллерией и танками.

Ранее полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил об историческом для России событии в зоне СВО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    Мужчина спас из пожара сопротивляющуюся слепую соседку

    Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

    Отец Маска оправдал сына за ссору с Трампом

    Renault начнет создавать беспилотники на Украине

    Европе предрекли кризис из-за украинских беженцев

    В Петербурге девятилетняя школьница упала с турника и попала в реанимацию

    В России назвали последствие диалога Путина и Трампа

    Российские войска уничтожили десять пунктов управления элитных отрядов БПЛА ВСУ

    В Казахстане сменили министра обороны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости