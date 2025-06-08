Боец с позывным Рыжий: ВС РФ уничтожили более десяти пунктов БПЛА «Птиц Мадьяра»

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили более десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) элитных отрядов операторов дронов «Птицы Мадьяра» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец с позывным Рыжий, его слова приводит РИА Новости.

По словам бойца, этих успехов российские войска добились во время боя за населенный пункт Заря в Донецкой народной республике.

«Работают FPV-дронами, очень много FPV-дронов в небе. Наверное, сотни. Но мы выжигаем пункты управления. Примерно около десяти или даже больше точек БПЛА сожгли», — заявил Рыжий.

Военный добавил, что удары по позициям ВСУ наносились в том числе артиллерией и танками.

Ранее полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил об историческом для России событии в зоне СВО.