Жога заявил об историческом для России событии в зоне СВО

Выход войск на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) в рамках специальной военной операции (СВО) — историческое событие для России. Об этом заявил в Telegram полпред президента России Владимира Путина в Уральском Федеральном округе Артем Жога.
По словам Жоги, на западную границу ДНР вышли бойцы 90-й танковой дивизии из состава группировки войск «Центр». Он отметил, что дивизия была сформирована на Урале и проявляет уральский характер.
Историческое событие для дончан и всей нашей страны. (...) Спасибо, братья! Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надёжно, по-уральски: твёрдо, с напором и полной самоотдачей