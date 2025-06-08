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17:12, 8 июня 2025Россия

Жога заявил об историческом для России событии в зоне СВО

Полпред Путина Жога: Выход на западную границу ДНР — историческое событие для РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Выход войск на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) в рамках специальной военной операции (СВО) — историческое событие для России. Об этом заявил в Telegram полпред президента России Владимира Путина в Уральском Федеральном округе Артем Жога.

По словам Жоги, на западную границу ДНР вышли бойцы 90-й танковой дивизии из состава группировки войск «Центр». Он отметил, что дивизия была сформирована на Урале и проявляет уральский характер.

Историческое событие для дончан и всей нашей страны. (...) Спасибо, братья! Запад ДНР под контролем! И этот контроль обеспечен надёжно, по-уральски: твёрдо, с напором и полной самоотдачей

Артем Жога
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