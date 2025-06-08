Рогов: Российские войска приблизились к границе ДНР с Днепропетровской областью

Российские войска продолжают наступление в направлении границы ДНР с Днепропетровской областью. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

После освобождения Федоровки Российская армия расширила плацдарм и приблизилась к окраинам села Комар. По словам Рогова, Вооруженные силы (ВС) РФ начали продвижение широким фронтом, освобождая западную часть ДНР от частей Вооруженных сил Украины.

6 июня армия России заняла Федоровку в ДНР. Информацию о контроле ВС РФ над населенным пунктом подтвердили в Минобороны.