Российский генерал извинился за оскорбление священника

Генерал Алаудинов извинился перед священником за оскорбление

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором извинился перед священником, которого он назвал «дебилом в рясе».

В ролике Алаудинов отреагировал на инцидент с оскорблением и согласился, что не должен был оскорблять священнослужителя и называть его дебилом. Однако, по словам генерала, отец Гавриил, называвший мусульманскую веру «неправильной», вносит раскол и разделяет мусульман в такое непростое время.

Ранее православные активисты потребовали привлечь генерала Алаудинова к уголовной ответственности за свои высказывания в адрес отца Гавриила. Общественники из движения «Сорок Сороков» отметили, что отец Гавриил, высказавшийся о мигрантах-мусульманах, действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм», а командиру спецназа «Ахмат» следовало бы извиниться за свои слова.

