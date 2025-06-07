Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

Движение «Сорок Сороков» захотело наказать Алаудинова за оскорбление священника

Движение православных активистов «Сорок Сороков» потребовало наказать заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинова за оскорбление священника. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Российского генерала потребовали призвать к уголовной ответственности за слова в адрес схиигумна Гавриила, который ранее негативно высказался о мигрантах-мусульманах. Алаудинов назвал священнослужителя «дебилом в рясе» и резко осудил его высказывания о «неправильной вере». После этого представители движения обратились к своим подписчикам с просьбой донести комментарий военного до Следственного комитета.

Алаудинова призывают привлечь к ответственности по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса России. В «Сорок Сороков» уточнили, что командир спецназа «Ахмат» так и не извинился за свои слова, хотя, по мнению активистов, отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм».

Ранее Алаудинов прокомментировал текущее положение армии России на Украине. Он подчеркнул, что российские бойцы уже выиграли спецоперацию.