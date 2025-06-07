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19:06, 7 июня 2025Россия

Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

Движение «Сорок Сороков» захотело наказать Алаудинова за оскорбление священника
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Движение православных активистов «Сорок Сороков» потребовало наказать заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинова за оскорбление священника. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Российского генерала потребовали призвать к уголовной ответственности за слова в адрес схиигумна Гавриила, который ранее негативно высказался о мигрантах-мусульманах. Алаудинов назвал священнослужителя «дебилом в рясе» и резко осудил его высказывания о «неправильной вере». После этого представители движения обратились к своим подписчикам с просьбой донести комментарий военного до Следственного комитета.

Алаудинова призывают привлечь к ответственности по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») Уголовного кодекса России. В «Сорок Сороков» уточнили, что командир спецназа «Ахмат» так и не извинился за свои слова, хотя, по мнению активистов, отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм».

Ранее Алаудинов прокомментировал текущее положение армии России на Украине. Он подчеркнул, что российские бойцы уже выиграли спецоперацию.

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