Алаудинов: Россия уже выиграла в СВО

Россия уже выиграла в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

Теперь Россия должна быть готова к новым вызовам, сказал в этой связи генерал. Он заявил, что российским войскам противостоят полчища антихриста, которые «не успокоятся до тех пор, пока мы не станем подобными им».

Поскольку Россия никогда не согласится на уподобление своим противникам, противостояние будет продолжаться, продолжил Алаудинов. Он указал, что сила России в единстве, и при его сохранении победа будет за ней.

Также Алаудинов высказался об обновленном флаге «Ахмата». Появление на нем религиозных символов христианства и ислама генерал объяснил многоконфессиональностью подразделений, объединенных под общим названием «Ахмат». Он указал, что на протяжении последних лет около половины личного состава отрядов составляют этнические русские.