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09:50, 26 мая 2025Россия

Алаудинов объяснил появление христианского креста на флаге «Ахмата»

Алаудинов: Крест на флаге «Ахмата» отражает многоконфессиональность отряда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Появление христианского креста на флаге «Ахмата» отражает многоконфессиональность и многонациональность отрядов. Об этом заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. Фрагмент интервью с ним опубликовала певица Виктория Цыганова в Telegram.

По словам генерала, в начале спецоперации отряды набирали исключительно из чеченцев. Уже в ходе боевых действий было сформировано еще несколько подразделений «Ахмата» — у них уже были бойцы из всех регионов, отметил он.

Алаудинов сообщил, что в последние два года половину личного состава спецназа «Ахмат» составляют русские. Это и было отражено на новом флаге, пояснил он. «Спецназ "Ахмат" получился той силой, который объединил и православие, и ислам», — заключил офицер.

Новый флаг «Ахмата» был показан в мае, его продемонстрировала военкор Анастасия Бабир. Знамя разделено на две части — одна из них выполнена в форме российского триколора. В верхней части на этой половине виден христианский крест. На другой половине флага нанесен символ ислама — полумесяц со звездой.

Вот это да!
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