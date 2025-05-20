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17:15, 20 мая 2025Россия

Военкор показала новый флаг «Ахмата»

Военкор Бабир показала новый флаг «Ахмата»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военкор Анастасия Бабир показала новый флаг спецназа «Ахмат». Его можно увидеть на фотографии, опубликованной ею в Telegram.

На снимке видно знамя, разделенное на две равные части — одна из них выполнена в виде российского триколора. В верхней части на этой половине виден христианский крест. На другой половине флага нанесен символ ислама — полумесяц со звездой.

Бабир отметила, что флаг отображает межконфессиональный характер «Ахмата», чьи подразделения формируются в Чечне. Аналогичную позицию не раз излагал и командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, который на фотографии стоит рядом с журналисткой.

Пост Бабир разместил в своем Telegram и сам Алаудинов, подтвердив таким образом правдивость ее слов о флаге. Прежний флаг подразделения представлял собой флаг Чеченской Республики с изображением ставшего жертвой теракта Ахмата Кадырова — отца нынешнего главы региона Рамзана Кадырова. Именно этот флаг сопровождал бойцов «Ахмата» в Мариуполе, он же в начале 2025 года был поднят над Москвой.

Ранее Рамзан Кадыров назвал общее число бойцов, которые отправились в зону спецоперации из Чечни с 2022 года. По его данным, речь идет более чем о 55 тысячах человек, в том числе более 21 тысяче добровольцев.

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