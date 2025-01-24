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14:12, 24 января 2025Россия

Знамя «Ахмата» подняли над Москвой

Знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Апти Алаудинов «АХМАТ»

Знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой. Об этом сообщил командир соединения генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram.

Флаг в небо над столицей подняла медицинская служба «Ахмата». На опубликованном видео девушка в военной форме заявила, что гордится службой в спецназе.

«Ахмат — сила, Россия — мощь, Бог един», — говорит сидящий рядом с ней мужчина. Полная версия девиза также включает слова «Аллаху Акбар», однако на видео ее не произносят. Между тем в подписи к публикации девиз выложен полностью.

Ранее командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов записал первое за девять дней видеообращение. Офицер сообщил, что его почти полуторанедельное отсутствие было вызвано пребыванием в госпитале.

ЖЗЛ
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