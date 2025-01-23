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18:05, 23 января 2025Россия

Командир «Ахмата» Алаудинов попал в госпиталь

Командир спецназа «Ахмат» генерал Алаудинов попал в госпиталь
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в госпиталь. Об этом он сам рассказал в видеообращении в Telegram.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (...) только вышел из госпиталя», — сообщил он.

Алаудинов пояснил, почему он попал в медицинское учреждение. «Приболел», — пояснил генерал, не назвав конкретного диагноза.

В одном из последний публичных появлений до госпитализации Алаудинов рассказал о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Стрелкове (Гиркине), с которым генерал лично знаком. Алаудинов отозвался о Стрелкове как о мужественном человеке, который оказался в заключении «благодаря своему языку».

ЖЗЛ
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