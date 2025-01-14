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12:56, 14 января 2025Россия

Командир «Ахмата» высказался о воевавшем в Чечне Стрелкове

Алаудинов рассказал о мужестве Стрелкова и дружбе с ним
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Гиркине (Стрелкове), который отбывает наказание на так называемой красной зоне — колонии для бывших силовиков в Кировской области. О взаимоотношениях с лидером неформального «Клуба рассерженных патриотов» Алаудинов рассказал в Telegram.

Алаудинов комплиментарно отозвался о Стрелкове, назвав его мужественным человеком. Генерал имел опыт личного общения с Гиркиным — они вместе воевали в Чечне против незаконных вооруженных формирований.

«Игорь Стрелков — это когда-то мой друг», — сказал Алаудинов. Он указал, что экс-министр обороны ДНР в годы нахождения на Кавказе «всегда вел себя по-мужски».

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В то же время Стрелков в своих эфирах после начала специальной военной операции также положительно отзывался об Алаудинове. При этом Гиркин получил широкую известность с 2022 года именно как критик Российской армии.

Алаудинов признался, что не понимает причин изменений, которые произошли с его некогда боевым товарищем после событий в Донбассе. Он также рассказал о тяжелом характере Стрелкова. «Это его и привело к сегодняшним событиям. (...) Получается, что он находится в тюрьме благодаря своему языку», — добавил командир «Ахмата».

В начале 2024 года Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. В конце декабря заключенный подал прошение об освобождении из колонии. По словам адвоката, за время, проведенное в исправительной колонии, его подзащитный овладел профессиями швейника и электрика и может работать на воле.

ЖЗЛ
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