Командир «Ахмата» высказался о воевавшем в Чечне Стрелкове

Алаудинов рассказал о мужестве Стрелкова и дружбе с ним

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о бывшем министре обороны Донецкой народной республики Игоре Гиркине (Стрелкове), который отбывает наказание на так называемой красной зоне — колонии для бывших силовиков в Кировской области. О взаимоотношениях с лидером неформального «Клуба рассерженных патриотов» Алаудинов рассказал в Telegram.

Алаудинов комплиментарно отозвался о Стрелкове, назвав его мужественным человеком. Генерал имел опыт личного общения с Гиркиным — они вместе воевали в Чечне против незаконных вооруженных формирований.

«Игорь Стрелков — это когда-то мой друг», — сказал Алаудинов. Он указал, что экс-министр обороны ДНР в годы нахождения на Кавказе «всегда вел себя по-мужски».

В то же время Стрелков в своих эфирах после начала специальной военной операции также положительно отзывался об Алаудинове. При этом Гиркин получил широкую известность с 2022 года именно как критик Российской армии.

Алаудинов признался, что не понимает причин изменений, которые произошли с его некогда боевым товарищем после событий в Донбассе. Он также рассказал о тяжелом характере Стрелкова. «Это его и привело к сегодняшним событиям. (...) Получается, что он находится в тюрьме благодаря своему языку», — добавил командир «Ахмата».

В начале 2024 года Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. В конце декабря заключенный подал прошение об освобождении из колонии. По словам адвоката, за время, проведенное в исправительной колонии, его подзащитный овладел профессиями швейника и электрика и может работать на воле.