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17:22, 8 июня 2025Забота о себе

Российский хирург раскрыл связь между кариесом и болезнями сердца

Кардиохирург Абрамян: Кариес может привести к инфекционному эндокардиту
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

Заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы, профессор, детский кардиохирург Михаил Абрамян раскрыл связь между кариесом и болезнями сердца. Его комментарий приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, нелеченный кариес у ребенка может стать причиной инфекционного эндокардита. При данном заболевании поражается сердечный клапан, что может привести к крайне неблагоприятным последствиям, отметил эксперт.

«У детей одной из наиболее частых причин инфекционного эндокардита является именно патология зубов. Поэтому очень важно следить за гигиеной полости рта ребенка», — заявил Абрамян.

Ранее в июне терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова указала на причины, которые могут стать провокатором нарушения сердечного ритма.

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