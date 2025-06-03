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11:34, 3 июня 2025Забота о себе

Кофе и алкоголь назвали провокатором опасной патологии сердца

Терапевт Симонова: Аритмия может быть вызвана стрессом и злоупотреблением кофе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman023_photography / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова указала на причины, которые могут стать провокатором нарушения сердечного ритма. Их врач назвала в беседе с «Лентой.ру».
 
Врач заявила, что аритмия может быть связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, кардиомиопатией, миокардитом, ишемической болезнью сердца, пороком сердца, гипертонической болезнью. Кроме того, эта опасная патология возникает на фоне заболеваний щитовидной железы, может быть вызвана хронической усталостью, стрессом, злоупотреблением алкоголя, кофе и кофеинсодержащих напитков, приемом некоторых лекарственных препаратов, электролитными нарушениями.
 
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По словам Симоновой, в момент аритмии у человека могут появляться такие симптомы, как ощущение «замирания» или «толчков» в груди, головокружение, чувство нехватки воздуха, слабость, учащенное или нерегулярное сердцебиение. В тяжелых случаях бывают предобморочные состояния или обмороки, предупредила она.

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