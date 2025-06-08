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10:16, 8 июня 2025Путешествия

Российский хоккеист отравился в одном из самых популярных пятизвездочных отелей Турции

Хоккеист Войтович отравился в турецком отеле ETHNO Belek
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @voit_19

Хоккеист клуба «Горняк-УГМК» Максим Войтович отравился в одном из самых популярных пятизвездочных отелей в Турции Ethno Belek. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

22-летний спортсмен и его девушка-блогерша заплатили около четырех тысяч долларов за неделю в популярной гостинице, однако отдых пары закончился в больнице. На пятый день хоккеист серьезно отравился после ужина с морепродуктами. Никакие лекарства не помогали, так что в итоге спортсмен был госпитализирован. Медики нашли у него кишечную инфекцию.

Через несколько дней пара обратилась к руководству отеля с просьбой компенсировать потерянные в больнице дни, поскольку причиной болезни Войтовича была гостиничная еда, однако они получили отказ.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист Александр Овечкин на месяц улетит в Турцию. Спортсмен отправится в отпуск, однако в рамках поездки также проведет ряд рабочих встреч.

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