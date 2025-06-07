Матч ТВ: Александр Овечкин на месяц улетит в Турцию

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин на месяц улетит в Турцию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Цель поездки — курортный отдых. «В программе поездки — не только нахождение под солнцем с целью загара, дегустация местной кухни в формате all inclusive и купание в бассейне и море, но и ряд встреч», — заявил источник.

Также уточняется, что уже в июне Овечкин начнет готовиться к новому сезону. Хоккеист займется ОФП, йогой, растяжкой, а также будет играть в пляжный волейбол.

4 июня Овечкин посетил Совет Федерации. Его председателю Валентине Матвиенко спортсмен подарил игровой свитер с автографом.