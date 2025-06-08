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22:04, 8 июня 2025Россия

Российский военный отвлек на себя дрон ВСУ и спас раненых сослуживцев

Минобороны: Ефрейтор ВС РФ отвлек на себя дрон ВСУ и спас раненых сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России отвлек на себя дрон ВСУ, чтобы спасти раненых сослуживцев. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий вместе с группой эвакуации выдвинулся к товарищам, которые получили ранение в результате обстрела украинских войск. Добравшись до них, ефрейтор оказал сослуживцам первую помощь и приступил к эвакуации.

Двигаясь по лесополосе, военный увидел FPV-дрон Вооруженных сил Украины. Поскольку укрытий поблизости не было, ефрейтор принял решение отвлечь беспилотник на себя, выстрелив из штатного оружия. В результате дрон направился в сторону военного, а тот, в свою очередь, успел занять выгодную позицию и выстрелами уничтожил БПЛА.

Ранее часть Курской области осталась без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что удар пришелся по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы.

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