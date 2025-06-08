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05:10, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Россяинам предрекли изменение ударения еще в одном слове

Филолог Каленчук: ударение в слове «свекла» может измениться на последний слог
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что разговорное произношение слова «свекла» с ударением на последний слог может заменить фонетически грамотный вариант. Таким мнением филолог поделилась с РИА Новости.

По словам Каленчук, произношение с ударением на последний слог является более разговорным. В перспективе есть шанс того, что оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «све́кла». При этом, как уточняет филолог, к настоящему моменту в словарях фиксируется только одно правильное произношение с ударением на первый слог — оно и считается нормативным.

Ранее более трети россиян заявили, что негативно отнесутся к изменению ударения в слове «звонит». По данным проведенного опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 36 процентов соотечественников отрицательно воспримут смену филологической нормы.

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