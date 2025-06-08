Рожденная вне брака россиянка добилась права на наследство после смерти отца

Верховный суд России защитил право жительницы Мурманской области на наследство

Жительница Мурманской области, рожденная вне брака, через Верховный суд РФ доказала свое право на получение наследство от умершего отца. Соответствующее определение высшей судебной инстанции изучили журналисты РИА Новости.

Как указано в определении судебной коллегии по гражданским делам, женщина родилась в 1980 году. Мать и отец состояли в браке, но не друг с другом. В свидетельстве о рождении истца в графе «отец» значился супруг матери, а не биологический отец россиянки, которые не стал признавать ее из-за собственной семьи.

В 2022 году женщина не смогла претендовать на свою часть наследства, поэтому все ушло его законной дочери. Суды нижестоящих инстанций не стали назначать проведение генетической экспертизы, отказав гражданке в установлении отцовства. Как указывали суды, Кодекс о браке и семье РСФСР, который действовал на момент рождения истца, не предусматривал подобную процедуру. Она решила обратиться за восстановлением своих прав в Верховный суд РФ.

Вышестоящая судебная инстанция не согласилась с таким подходом, пояснив, что оценка доказательства в зависимости от даты рождения противоречит гарантиям судебной защиты. Тем самым суд счел отказ от назначения генетической экспертизы незаконным, отменив все решения. Дело было направлено на пересмотр.

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