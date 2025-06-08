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17:31, 8 июня 2025Силовые структуры

Школьник украл из фуры 30 арбузов и раздал часть добычи прохожим

В Элисте подросток украл 30 арбузов из фуры, а затем раздал часть прохожим
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Школьник из Элисты в одиночку украл из фуры 30 иранских арбузов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

16-летний школьник ночью сорвал пломбу с фуры, перевозившей 20 тонн арбузов из Ирана, и похитил 15 ящиков (около 30 арбузов). Четыре ящика он раздал случайным прохожим, а остальные спрятал в ближайшем поле, планируя забирать их постепенно.

Водитель-иранец обнаружил пропажу утром и обратился в полицию. Подростка быстро нашли — теперь ему грозит уголовное дело по статье о краже. Успел ли арбузный вор попробовать добычу, не соообщается.

Водитель тем временем продолжил рейс в Москву с оставшимися 19,985 тонны арбузов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае продавец избил 12-летнего мальчика, укравшего у него товар. Школьник взял с прилавка семечки.

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