Минобороны РФ: Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Восьмого июня с 11:40 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены: четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа — по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым; украинская управляемая ракета "Нептун-МД" — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО также сбила летевший на столицу беспилотник.