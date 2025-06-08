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15:08, 8 июня 2025Россия

Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

Минобороны РФ: Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Восьмого июня с 11:40 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены: четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа — по одному БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым; украинская управляемая ракета "Нептун-МД" — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 8 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО также сбила летевший на столицу беспилотник.

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