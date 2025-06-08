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03:54, 8 июня 2025Россия

Собянин сообщил о пресеченной атаке беспилотника на Москву

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Утром 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили в регионе атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Осколками были ранены двое местных жителей, также пострадал частный дом.

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