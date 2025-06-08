Собянин сообщил о пресеченной атаке беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Утром 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО отразили в регионе атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Осколками были ранены двое местных жителей, также пострадал частный дом.