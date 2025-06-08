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22:13, 8 июня 2025Россия

Сотрудники МЧС в Москве спасли из пожара десятки человек

МЧС России: В Москве огнеборцы спасли из пожара 33 человека, есть погибшие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Во время ликвидации пожара на улице Пермской в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«На улице Пермской пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе. На третьем этаже загорелись оборудование и личные вещи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки человек были спасены с верхних этажей здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано усилиями 20 специалистов МЧС и 7 единиц техники.

Подчеркивается, что в результате пожара погибли два человека.

Ранее пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале.

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