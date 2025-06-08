Сотрудники МЧС в Москве спасли из пожара десятки человек

Во время ликвидации пожара на улице Пермской в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«На улице Пермской пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе. На третьем этаже загорелись оборудование и личные вещи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что десятки человек были спасены с верхних этажей здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано усилиями 20 специалистов МЧС и 7 единиц техники.
Подчеркивается, что в результате пожара погибли два человека.
Ранее пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале.