Сотрудники МЧС в Москве спасли из пожара десятки человек

МЧС России: В Москве огнеборцы спасли из пожара 33 человека, есть погибшие

Во время ликвидации пожара на улице Пермской в Москве огнеборцы спасли 33 человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«На улице Пермской пожар произошел в разноуровневом административно-складском комплексе. На третьем этаже загорелись оборудование и личные вещи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки человек были спасены с верхних этажей здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано усилиями 20 специалистов МЧС и 7 единиц техники.

Подчеркивается, что в результате пожара погибли два человека.

Ранее пожар произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале.