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22:28, 8 июня 2025Россия

Спецназовцы в Черном море сожгли оборудование ВСУ для координации атак на Крым

Спецназ «Эспаньолы» сжег узел спутниковой связи ВСУ для координации атак на Крым
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Военкоры Русской весны» / Telegram

Морской спецназ российской бригады «Эспаньола» в Черном море сжег оборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшееся для координации атак на Крым. Видео горящего узла спутниковой связи противника после атаки ВС РФ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что к объекту удара бойцы приблизились на катерах, а затем атаковали системы спутниковой связи и наведения ВСУ FPV-дронами «Овод». Противник попытался направить огневой удар на катера спецназовцев, но они смогли уйти из-под атаки.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над акваторией Черного моря. Это была ракета «Нептун-МД», уточнили в Минобороны РФ.

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