Спецназовцы в Черном море сожгли оборудование ВСУ для координации атак на Крым

Спецназ «Эспаньолы» сжег узел спутниковой связи ВСУ для координации атак на Крым

«Военкоры Русской весны» / Telegram

Морской спецназ российской бригады «Эспаньола» в Черном море сжег оборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ), использовавшееся для координации атак на Крым. Видео горящего узла спутниковой связи противника после атаки ВС РФ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что к объекту удара бойцы приблизились на катерах, а затем атаковали системы спутниковой связи и наведения ВСУ FPV-дронами «Овод». Противник попытался направить огневой удар на катера спецназовцев, но они смогли уйти из-под атаки.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над акваторией Черного моря. Это была ракета «Нептун-МД», уточнили в Минобороны РФ.