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09:31, 8 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о новой тактике России при ударах по объектам на Украине

NYT: Россия использовала новую тактику при ударах по объектам на Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия использовала новую тактику при ударах по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом стало известно из публикации издания The New York Times.

По информации портала, Россия выпустила по Харькову сразу десятки беспилотников и несколько ракет, чтобы создать прорыв системы противовоздушной обороны и обеспечить продвижение войск.

«Местные власти заявили, что в течение 90 минут Россия нанесла удар по городу почти 50 беспилотниками, двумя ракетами и четырьмя планирующими бомбами, мощным управляемым оружием, которое несет сотни фунтов взрывчатки», — сообщили авторы издания.

Ранее сообщалось, что на Украине признали продвижение вооруженных сил России в Сумской области.

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