На Украине признали продвижение вооруженных сил России в Сумской области

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: ВС РФ активно продвигаются в Сумской области

В последнюю неделю Вооруженные силы России (ВС РФ) активно продвигаются в Сумской области, признал экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), военный эксперт Владислав Селезнев. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В связи со стремительным продвижением российских войск в этом направлении Селезнев рекомендовал жителям Сум, особенно детям и пожилым, как можно скорее эвакуироваться из города.

Также эксперт предположил, что цель России — создание буферной или санитарной зоны, то есть так называемой зоны безопасности.

Ранее представители российских силовых структур рассказали о ситуации в Сумской области. По их словам, в прифронтовых населенных пунктах практически не осталось мирных жителей — их «добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли вглубь украинской территории».