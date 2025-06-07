Силовики рассказали о ситуации в прифронтовых селах Сумской области

ТАСС: В прифронтовых селах Сумской области почти нет мирных жителей

Мирных жителей практически не осталось в прифронтовых населенных пунктах Сумской области, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли их вглубь украинской территории, многие еще в 2022 году переехали в Россию», — заявили силовики.

Всего с 14 марта были освобождены 12 населенных пунктов в Сумской области.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Сумской области более 255 человек. Уточняется, что российская армия атаковала позиции ВСУ сразу в нескольких районах региона. Так, под ударом оказались позиции в районе Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки