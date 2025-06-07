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05:34, 7 июня 2025Бывший СССР

Потери ВСУ в Сумской области за сутки превысили 255 человек

Офицер Якимкин: За сутки в Сумской области ВСУ потеряли более 255 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Сумской области более 255 человек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Север» офицер Ярослав Якимкин, его цитирует РИА Новости.

«Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка», — говорится в сообщении. Точное число потерь ВСУ не называется.

Уточняется, что российская армия атаковала позиции ВСУ сразу в нескольких районах региона. Так, под ударом оказались позиции в районе Бессаловки, Рыжевки, Юнаковки, Павловки, Ястребиного, Корчаковки, Садков и Петрушевки.

Кроме того, противник понес потери и в технике, лишившись 14 автомобилей, 4 бронированных машин, 3 орудий полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль участок дороги у Юнаковки в Сумской области.

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