Стало известно об успехах ВС России сразу на двух направлениях

Пушилин: ВС РФ перерезают логистики ВСУ на двух направлениях

ВС России перерезают логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском и красноармейском направлениях. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает упираться. Это характерно и для дзержинского направления», — написал он. По его словам, украинские войска стараются всеми силами удержаться на дзержинском направлении и продолжают перебрасывать туда резервы.

Ранее часть Курской области осталась без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что удар пришелся по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины.

