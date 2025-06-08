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05:13, 8 июня 2025Мир

Стрелявшим в колумбийского кандидата в президенты оказался подросток

El Tiempo: Стрелявшим в колумбийского кандидата в президенты оказался подросток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Стрелявшим в кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая оказался 15-летний подросток. Об этом пишет газета El Tiempo.

Несовершеннолетний был ранен охранниками сенатора. Очевидцы сообщили, что нападавший приехал на мотоцикле. Он подошел к Урибе на расстояние примерно полутора метров и выстрелил ему в спину около шести раз.

Отмечается, что одна из пуль попала политику в голову.

Ранее стало известно, что нападение на Урибе произошло в ходе предвыборного мероприятия в Боготе. Сенатор был доставлен в больницу и в настоящее время находится в критическом состоянии.

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