El Tiempo: Стрелявшим в колумбийского кандидата в президенты оказался подросток

Стрелявшим в кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая оказался 15-летний подросток. Об этом пишет газета El Tiempo.

Несовершеннолетний был ранен охранниками сенатора. Очевидцы сообщили, что нападавший приехал на мотоцикле. Он подошел к Урибе на расстояние примерно полутора метров и выстрелил ему в спину около шести раз.

Отмечается, что одна из пуль попала политику в голову.

Ранее стало известно, что нападение на Урибе произошло в ходе предвыборного мероприятия в Боготе. Сенатор был доставлен в больницу и в настоящее время находится в критическом состоянии.