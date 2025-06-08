Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 8 июня 2025Мир

В Колумбии кандидату в президенты выстрелили в голову

В Колумбии произошло покушение на кандидата в президенты Урибе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Неизвестные совершили покушение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая. Об этом сообщает Blu Radio.

Нападение на сенатора произошло в ходе предвыборного мероприятия в Боготе. Двое неизвестных выстрелили в политика, когда он выступал.

Одна из пуль попала ему в голову. Урибе доставлен в больницу и находится в критическом состоянии, один из преступников задержан.

Ранее на кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес произошло нападение во время встречи с избирателями. Преступление было показано в прямом эфире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован список погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела. Почему Украина не стремится соблюдать договоренности?

    В России оценили нацеленность США на заключение сделки с Ираном

    В Колумбии кандидату в президенты выстрелили в голову

    Во Франции сделали один вывод после отказа Киева забрать тела бойцов ВСУ

    На Западе обратили внимание на бунт мобилизованных в Киеве

    В Подмосковье автомобиль влетел в балкон жилого дома

    Военный аналитик перечислил условия для ликвидации Зеленского

    Два человека пострадали при атаке БПЛА на российский регион

    Отец Илона Маска прибыл в Москву

    На Украине потребовали от Зеленского объяснений из-за ситуации с телами погибших бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости