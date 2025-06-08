В Колумбии кандидату в президенты выстрелили в голову

В Колумбии произошло покушение на кандидата в президенты Урибе

Неизвестные совершили покушение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая. Об этом сообщает Blu Radio.

Нападение на сенатора произошло в ходе предвыборного мероприятия в Боготе. Двое неизвестных выстрелили в политика, когда он выступал.

Одна из пуль попала ему в голову. Урибе доставлен в больницу и находится в критическом состоянии, один из преступников задержан.

Ранее на кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес произошло нападение во время встречи с избирателями. Преступление было показано в прямом эфире.