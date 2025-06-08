Популярного тиктокера задержали в американском аэропорту

AFP: Блогера Лейма задержала иммиграционная служба США из-за просроченной визы

Популярного блогера Хаби Лейма задержали в аэропорту Лас-Вегаса из-за истечения срока его визы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, один из самых известных тиктокеров в мире был задержан иммиграционной и таможенной полицией в пятницу, 6 июня. Лейма освободили в день задержания и он добровольно покинул США.

Ранее в США из-за опасного розыгрыша арестовали популярного TikTok-блогера Чарльза Смита. Тиктокер опубликовал на своей странице ролик, в котором он распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине.