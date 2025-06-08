Учения НАТО в Балтийском море могут привести к открытому конфликту с Россией

В Италии испугались конфликта с РФ из-за учений НАТО в Балтийском море

НАТО и Россия начали масштабные военные учения в Балтийском море практически в одних и тех же районах. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Одновременные маневры двух военных блоков испугали международных наблюдателей в Италии из-за вероятности открытого конфликта, к которому может привести любая случайность. Альянс развернул в акватории Балтийского моря 50 кораблей и девять тысяч военных, Россия задействовала более 20 боевых судов и три тысячи человек личного состава.

Особую озабоченность аналитиков вызывает риск непреднамеренных инцидентов в условиях предельно сближенных зон маневрирования. Исторически Балтика остается горячей точкой военных провокаций — только за последний год здесь фиксировались десятки случаев опасного сближения кораблей и самолетов. Параллельные учения также создают беспрецедентные возможности для взаимного шпионажа и изучения тактик противника.

НАТО проводит ежегодные учения Baltops ежегодно в начале июня уже более 50 лет. В них в том числе принимают участие военно-морские силы (ВМС) Германии и Великобритании. Российские маневры сосредоточены на взаимодействии Балтийского и Северного флотов.

Ранее сообщалось, что эсминец управляемого ракетного оружия Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота Военно-морских сил (ВМС) США зашли в Балтийское море для участия в учениях НАТО Baltops 2025. Paul Ignatius способен достать ракетами до Урала.

