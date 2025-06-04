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12:34, 4 июня 2025Мир

В Балтийское море зашел способный достать ракетами до Урала эсминец ВМС США

«Известия»: В Балтику зашел эсминец ВМС США, способный ракетами достать до Урала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernat Armangue / AP

Эсминец управляемого ракетного оружия Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота Военно-морских сил (ВМС) США зашли в Балтийское море для участия в учениях НАТО Baltops 2025. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что ежегодные военно-морские учения Североатлантического альянса начались 3 июня. По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, Mount Whitney входил в Балтику достаточно часто. Эксперт отметил, что он может командовать большими соединениями кораблей и крупными операциями.

В свою очередь эсминец типа Arleigh Burke имеет установку вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk разных видов до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала, а также систему противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. Он уточнил, что такие тренировки крайне провокационны.

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