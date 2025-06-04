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07:30, 4 июня 2025Мир

В МИД России заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Грушко: Учения НАТО в Балтийском море говорят о подготовке к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море являются частью подготовки альянса к потенциальному военному столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.

По его словам, такие учения крайне провокационны. «Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия», — объяснил эксперт.

Ранее издание Bild сообщило о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике. 3 июня стартовали военно-морские учения НАТО Baltops-2025 в Балтийском море. Однако, как отмечают журналисты, на месяц раньше обычного в регионе проводит свои маневры Россия, в которых будут задействованы более 20 боевых кораблей.

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