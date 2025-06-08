Украина пообещала забрать тела военных на следующей неделе

Глава ГУР Буданов: Передача тел военных запланирована на следующую неделю

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал сроки передачи тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данный пост появился в его Telegram-канале.

Так, Киев пообещал забрать тела на следующей неделе, отметив, что тщательно придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану», — отметил глава ГУР.

По его словам, обмен телами не должен быть единоличным решением и давление и манипуляции в рамках подобного процесса недопустимы.

Ранее 8 июня военный корреспондент RT Александр Симонов описал обстановку на месте, где находятся фуры с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).