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16:57, 8 июня 2025Бывший СССР

Украина пообещала забрать тела военных на следующей неделе

Глава ГУР Буданов: Передача тел военных запланирована на следующую неделю
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал сроки передачи тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данный пост появился в его Telegram-канале.

Так, Киев пообещал забрать тела на следующей неделе, отметив, что тщательно придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану», — отметил глава ГУР.

По его словам, обмен телами не должен быть единоличным решением и давление и манипуляции в рамках подобного процесса недопустимы.

Ранее 8 июня военный корреспондент RT Александр Симонов описал обстановку на месте, где находятся фуры с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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