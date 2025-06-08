Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 8 июня 2025Россия

Военкор описал обстановку на месте фур с телами военных ВСУ

Военкор RT: В приграничье находятся четыре фуры с 1212 телами военных ВСУ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Военный корреспондент RT Александр Симонов описал обстановку на месте, где находятся фуры с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналиста, в приграничном регионе стоят четыре рефрижератора с 1212 телами. Известно, что для их сохранения поддерживается определенная температура. При этом всего к передаче готовят свыше шести тысяч погибших.

В то же время в Брянскую область прибыли французские, арабские и итальянские корреспонденты и съемочные группы, а также сотрудники СМИ из других стран.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ. При этом появились сигналы о том, что передачу тел павших солдат перенесут на следующую неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Раскрыта причина нападок Маска на Трампа

    Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет

    Раскрыты планы Путина на следующую неделю

    Группировка неонацистов с переехавшим в Россию главой объявила общенациональный сбор в США

    Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

    В ЦСКА прокомментировали ситуацию с главным тренером

    Система ПВО сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем

    Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Медведев прокомментировал наступление ВС РФ в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости