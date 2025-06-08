Военкор RT: В приграничье находятся четыре фуры с 1212 телами военных ВСУ

Военный корреспондент RT Александр Симонов описал обстановку на месте, где находятся фуры с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналиста, в приграничном регионе стоят четыре рефрижератора с 1212 телами. Известно, что для их сохранения поддерживается определенная температура. При этом всего к передаче готовят свыше шести тысяч погибших.

В то же время в Брянскую область прибыли французские, арабские и итальянские корреспонденты и съемочные группы, а также сотрудники СМИ из других стран.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ. При этом появились сигналы о том, что передачу тел павших солдат перенесут на следующую неделю.