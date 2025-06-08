Украинцам стали запрещать въезд в Россию из-за удаленных данных на телефоне

РИА Новости: Часть украинцев не пустили в РФ из-за удаленных данных на телефоне

Часть намеревавшихся въехать в Россию украинцев не пустили в страну из-за удаленных данных на телефоне. О том, что украинцам стали запрещать въезд по этой причине, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, один из граждан Украины удалил с телефона несколько тысяч фотографий и ряд контактов из записной книжки.

Такие действия пограничники сочли попыткой скрыть «истинные политические взгляды». Согласно изученным агентством судебным решениям, украинцы пытались оспорить решение пограничников, однако результата это не принесло.

Ранее сообщалось, что в российском регионе зафиксировали рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов.