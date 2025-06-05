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13:56, 5 июня 2025Россия

В российском регионе зафиксировали рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов

В Свердловской области зафиксировали рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области зафиксировали рост числа ВИЧ-инфицированных мигрантов. Об этом на Уральском демографическом форуме рассказал доцент ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Николай Струин, пишет ЕАН.

Согласно приведенной статистике, в 2022 году среди 87,4 тысяч обследованных мигрантов было выявлено 86 ВИЧ-инфицированных. В 2023 году среди 94,4 тысяч 91 иностранец оказался с положительным ВИЧ-статусом.

Эксперт отметил, что дополнительные риски распространения инфекции возникают вследствие того, что с территории УрФО не депортируют тех иностранцев, которые были пойманы за употреблением наркотиков. По его словам, такая динамика мешает профилактике инфекционных заболеваний в российском регионе.

«Это создает проблемы в части профилактики социально значимых инфекций среди автохтонного населения, добавления новых случаев со стороны приезжающих мигрантов в виде возможных очагов туберкулеза, передачи ВИЧ и сифилиса», — обозначил Струин.

Ранее глава комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов заявил, что значительная часть мигрантов фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России, в том числе на ВИЧ-инфекцию, чем повышает риск распространения инфекционных заболеваний. Он выступил с предложением полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль.

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